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Виктория Боня каталась на горных лыжах в Куршевеле в купальнике

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Разведенная Виктория Боня находится на отдыхе во французском Куршевеле. 42-летняя модель как и все отдыхающие катается в Альпах на лыжах.

Но в отличие от других любителей горных лыж, делает она это в купальнике, о чем свидетельствуют кадры из ее Instagram.

Как рассказала Боня, подписчики сами ее спросили: «А слабо скатиться со склона не в горнолыжном комбинезоне, а в купальнике?».

Ведущая воплотила мечту поклонников в жизнь.

«Ну что. Это была ваша идея, и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь, — заключила Боня.

Фанаты в комментариях оставили восхищенные отзывы. Многие заинтересовались, кто же снимал ее во время спуска. Кто-то из поклонников предположил, что оператором стал жених Бони. Недавно телеведущая объявила о помолвке — похвасталась кольцом с крупным бриллиантом в Instagram. Боня сообщила о своем женихе только то, что он не из России, его личность она не раскрывала.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику Виктории Бони в свой адрес. Ранее телеведущая, комментируя скандальную презентацию турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявила, подобные шутки над русскими женщинами — беспредел. И заметила, что при виде подобных шуток ей сразу же вспоминаются такие люди, как Губерниев, Соловьев, Милонов.

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