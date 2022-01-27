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Суицид сына Майкла Мэдсена расследует армия США

Тело покончившего с собой сына Майкла Мэдсена нашли в казарме

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Hudson Madsen/Facebook

Смерть Хадсона Ли Мэдсена — сына голливудского актера Майкла Мэдсена и крестника режиссера Квентина Тарантино — расследует Армия США.

Об этом сообщает The Sun. Утверждается, что тело 26-летнего Хадсона нашли в казармах Скофилд -— это армейская база США в районе Вахиава американского острова Оаху, Гавайи.

Предположительно, ранее сослуживцы могли стыдить его за желание обратиться к психотерапевту.

Тело было найдено 23 января, когда именно произошел суицид, неизвестно.

Смерть молодого человека подтвердила пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

На Гавайях Мэдсен жил со своей женой Карли. У Мэдсена осталось еще четверо сыновей от двух браков.

64-летний Мэдсен и 58-летний Тарантино вместе сотрудничали над многими фильмами, ставшими хитами: картинами «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка».

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