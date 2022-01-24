Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пострадавшую при пожаре Веру Воронкову перевели из реанимации 10:56
Карпин посетил тренировку «Спартака» в ОАЭ 10:56
Superjob назвал города, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу 10:51
Исполнителя роли Гарри Поттера на Бродвее уволили после жалоб актрисы 10:49
Губернатор Санкт-Петербурга высказался о своей отставке 10:47
В Минздраве Израиля оценили эффективность четырехкратной прививки от COVID-19 10:47
ЕС оценил вероятность эвакуации своих дипломатов с Украины 10:46
Каляпин заявил, что не уедет из России после того, как Кадыров обвинил его... 10:44
Российские военные уничтожили диверсантов «противника» на учениях... 10:39
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open 10:37

Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix

Актриса Стася Милославская призналась, кого играет в сериале Netflix «С холода»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Silver Lining Entertainment

Российская актриса Стася Милославская в беседе с ТАСС рассказала о съемках в триллере Netflix «С холода».

По словам Милославской, она сыграла героиню — секретного агента с суперспособностями. «Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить. Отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей», — поделилась она.

Героиня сериала «С холода» — мать-одиночка, которая приезжает с дочерью на каникулы в Европу. Здесь ее находят представители ЦРУ, знающие, что женщина была шпионкой в прошлом. Ей предлагают выследить убийцу с такими же способностями, как у нее. «Вот за прошлое я и отвечаю. Этот сериал и о любви, и о выборе. Это и детектив, и драма, и немного сай-фай», — сказала Милославская.

Премьера сериала «С холода» состоится на Netflix 28 января. Другие роли в сериале исполнили Маргарита Левиева, Силлиан О'Салливан, Чарльз Брайс, Алена Хмельницкая и др. Режиссерами выступили Эми Канаан Манн («Карточный домик») и Биргитте Стэмозе.

Ранее сообщалось, что «Мисс Россия» Ирина Антоненко снялась в боевике с Брюсом Уиллисом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть