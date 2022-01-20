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Найден тайный сын Александра Абдулова с фото из пиджака артиста

34-летний уроженец Казахстана назвал себя внебрачным сыном Абдулова

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Шахвердиев/РИА Новости

Журналисты kp.ru утверждают, что нашли внебрачного сына артиста Александра Абдулова.

Когда пиджак актера сдали в химчистку, в потайном кармане нашли фото ребенка, на обратной стороне снимка было написано: «Саша, это твой сын. Оля». Издание опубликовало снимок и получило ответ от уроженца Казахстана Александра Коваля, узнавшего себя и предоставившего похожие снимки. По его словам, мать подтвердила, что у нее был роман с Александром Абдуловым, только после публикации.

Роман закрутился, когда женатый на Ирине Алферовой актер был на съемках фильма «Десять негритят». Ольга работала на съемочной площадке швеей, после съемок она вернулась в Казахстан.«Еще будучи беременной, она дала несколько телеграмм на Одесскую киностудию. Писала письма в театр, где работал отец. Его домашнего адреса и номера телефона у нее не было. Но она как могла пыталась выйти с ним на связь. В ответ была лишь тишина», — вспоминает мужчина.

Не ответил артист и на письмо с фотографией ребенка. Она была удивлена, что Абдулов носил фотографию с собой. «Я родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорске. Мама Оля — вот вся моя семья. Про отца я, конечно, ее спрашивал, когда был еще ребенком. Мама даже имени его не назвала. Уверяла: где он сейчас живет, не знает», — рассказал Коваль.

Родство Александра Коваля сможет установить только ДНК-тест, который можно сделать, только если на это согласится дочь Абдулова Евгения. На связь с ней мужчина не выходил.

Ранее Станислав Садальский рассказал о смерти внебрачного сына Лаврентия Берии.

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