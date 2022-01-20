«Мисс Россия» снялась в боевике с Брюсом Уиллисом

Российская модель, «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко снялась в голливудском боевике «Бензиновая аллея» вместе с Брюсом Уиллисом.

Антоненко опубликовала трейлер картины Эдварда Дрейка у себя в Instagram. «Я так рада! Мой первый голливудский фильм выходит 25 февраля. А еще один готовится к выходу», — заинтриговала подписчиков она.

Кроме Уиллиса, в «Бензиновой аллее» также снялись Девон Сава, Люк Уилсон.

Главный герой «Бензиновой аллеи» попадает под подозрение в гибели трех моделей в бассейне элитного отеля. Подозреваемый уговаривает расследующих его дело детективов помочь ему вычислить настоящего убийцу.

Ранее сообщалось, что российские актрисы Стася Милославская и Маргарита Левиева снялись в шпионском боевике стримингового сериса Netflix. По его сюжету, бывшая русская шпионка с уникальными навыками, а теперь мать-одиночка из США разрывается между заботой о дочери и охотой на коварного врага, когда на ее выходит ЦРУ.