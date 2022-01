Amazon показал тизер сериала по «Властелину колец»

На You-Tube-канале Amazon показали тизер сериала по вселенной «Властелина колец». Проект получил название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power), премьера телесериала назначена на 2 сентября 2022 года.

В тизере женский голос рассказывает историю о происхождении колец власти, которые достались разным народам Средиземья.

Известно, что в сериале по мотивам «Властелина колец» появятся как знакомые, так и новые персонажи. Шоу будет состоять не менее чем из пяти сезонов. В каждом из них будет по восемь-десять эпизодов. Режиссером пилотной серии стал Хуан Антонио Байона.

Ранее актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец» негативно отреагировал на сообщение о том, что новый сериал по сюжету Джона Рональда Толкина будет снят в Великобритании.

В отличие от оригинальной трилогии, телесериал «Властелин колец», создаваемый компанией Amazon Prime Video, планируется снимать не в Новой Зеландии. Новость об этом американский актер прокомментировал с помощью эмоджи «рука-лицо».

До этого сообщалось, что первый сезон фэнтези-сериала обойдется американской компании Amazon Studios в $465 млн. Это сделает сериал самым дорогим из когда-либо созданных.