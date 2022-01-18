Участник «Касты» не исключил, что Моргенштерна могли шантажировать

Участник «Касты» Хамиль (Андрей Пасечный) в интервью «Газете.Ru» рассказал, с чем могут быть связаны последние нападки на рэпера Моргенштерна.

«Честно говоря, сначала думал, что это очередная «утка», хайп. Но потом смотрю — шибко затянулось... Моргенштерн как артист мне нравится. Возможно, тут он вляпался в какую-то историю, с кем-то не поделился, не додал. Не исключено, что это шантаж. В общем, нехорошая история», — выразил мнение музыкант.

В минувшем ноябре Алишер Моргенштерн покинул Россию. Незадолго до этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил рэпера в том, что «он торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Также в 2021 году музыкант получил два иска о пропаганде наркотиков в творчестве.

Полное интервью с Хамилем читайте здесь.