Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британские консерваторы готовят операцию по «свержению» Джонсона 15:57
Российский инвестиционный форум перенесли 15:56
В России подорожали все модели Volkswagen 15:56
В Хасавюрте 48 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией 15:55
Аналитики предсказали рекордный рост цен на газ из-за отношений между Россией и... 15:55
Песков анонсировал беседу Путина с олимпийцами в онлайн-формате 15:55
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе 15:55
Туристы из России попали в аварию в Доминикане 15:51
МОК может упросить правила допуска атлетов к ОИ-2022 15:45
Фото с опустевшими полками в советском магазине рассорило пользователей сети 15:41

Участник «Касты» не исключил, что Моргенштерна могли шантажировать

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба PREMIER

Участник «Касты» Хамиль (Андрей Пасечный) в интервью «Газете.Ru» рассказал, с чем могут быть связаны последние нападки на рэпера Моргенштерна.

«Честно говоря, сначала думал, что это очередная «утка», хайп. Но потом смотрю — шибко затянулось... Моргенштерн как артист мне нравится. Возможно, тут он вляпался в какую-то историю, с кем-то не поделился, не додал. Не исключено, что это шантаж. В общем, нехорошая история», — выразил мнение музыкант.

В минувшем ноябре Алишер Моргенштерн покинул Россию. Незадолго до этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил рэпера в том, что «он торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Также в 2021 году музыкант получил два иска о пропаганде наркотиков в творчестве.

Полное интервью с Хамилем читайте здесь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть