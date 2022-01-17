Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Аталанте» отреагировали на новость о том, что Миранчук уйдет... 21:42
Украина получит новое оружие 21:39
В США не исключили никаких мер в отношении России в случае ее вторжения... 21:39
Канцелярия Печерского суда Киева опровергла информацию о том, что судье стало плохо 21:39
Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой 21:27
Премьер Эстонии рассказала о «российской ловушке» для стран НАТО 21:21
В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:12
Хачанов об инциденте с Джоковичем: я тоже не хотел вакцинироваться 21:12
Профайл Порошенко исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц 21:09
Молдавия попросила «Газпром» помочь в урегулировании газового кризиса 21:09

Худрук Фокин упрекнул Шнурова в пренебрежительном отношении к Петербургу

Худрук Александровского театра Фокин возмутился песней Шнурова о замусоренном Санкт-Петербурге

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Режиссер, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что Сергей Шнуров, выпустив накануне клип группировки «Ленинград» на песню «Пока так», пренебрежительно отнесся к городу, который его воспитал и прославил. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Фокин отметил, что любая критика, даже горькая и страшная, должна быть, но надо понимать, про что и ради чего. При этом не следует забывать, что Петербург является уникальным и особым городом.

«Горько, когда в нем трудности. Горько, когда в нем сложности. Но их надо просто преодолевать. Форма нужна другая. Мне кажется, форма очень такая пренебрежительно-хамоватая. Здесь яркий человек, так сказать, Шнуров немножко был в плену каких-то мотивов, которые им завладели, и он несколько перебрал, если грубо говорить. Каких мотивов – никто не знает, хотя можно догадаться. Но есть тут какой-то неприятный осадок именно от того, что есть пренебрежительное отношение к городу, который его воспитал и прославил», — рассказал Фокин.

Ранее стало известно, что 48-летний Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть