Худрук Фокин упрекнул Шнурова в пренебрежительном отношении к Петербургу

Режиссер, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что Сергей Шнуров, выпустив накануне клип группировки «Ленинград» на песню «Пока так», пренебрежительно отнесся к городу, который его воспитал и прославил. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Фокин отметил, что любая критика, даже горькая и страшная, должна быть, но надо понимать, про что и ради чего. При этом не следует забывать, что Петербург является уникальным и особым городом.

«Горько, когда в нем трудности. Горько, когда в нем сложности. Но их надо просто преодолевать. Форма нужна другая. Мне кажется, форма очень такая пренебрежительно-хамоватая. Здесь яркий человек, так сказать, Шнуров немножко был в плену каких-то мотивов, которые им завладели, и он несколько перебрал, если грубо говорить. Каких мотивов – никто не знает, хотя можно догадаться. Но есть тут какой-то неприятный осадок именно от того, что есть пренебрежительное отношение к городу, который его воспитал и прославил», — рассказал Фокин.

Ранее стало известно, что 48-летний Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз.