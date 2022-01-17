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Работу Бэнкси продали вместе со стеной за миллионы фунтов стерлингов

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Eastern Daily Press/JournoJon/Twitter

Владельцы здания в английском городе Лоустофт (графство Саффолк) продали работу художника Бэнкси, изображающую девочку с монтировкой в руках, вместе со стеной.

Как пишет Mirror, рисунок популярного уличного художника располагался на стене старого магазина электроприборов, он был нанесен в августе 2021 года.

В ноябре он был демонтирован вместе со стеной и, по появившейся сейчас информации, был продан неизвестному покупателю в Великобритании. Владелец нескольких работ Бэнкси Джон Брэндлер предполагает, что стоимость работы могла составить до £2 млн.

Местные власти осудили действия владельца магазина электроприборов, отметив, что Бэнкси наверняка создавал рисунок не для этого, и сожалея, что работа больше не будет привлекать в город туристов.

Ранее сообщалось, что Бэнкси потратит $13 млн, чтобы превратить бывшую тюрьму в центр искусств.

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