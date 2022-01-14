Григорий Лепс после развода разделся перед камерой

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс показал в Instagram кадры новой фотосессии.

После развода с супругой Анной Шаплыковой Лепс улетел в Италию, где отправился на откровенную съемку к фотографу Роберто Орланди. Перед камерой он позирует с обнаженным торсом и в парике с длинными волосами и косой. На груди 59-летнему артисту нарисовали татуировку – барабаны и надпись «Лепс». «Если честно, мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком», — такие комментарии теперь получает он.

Известно, что съемки длились 12 часов. Для какого издания или проекта они предназначены, неизвестно.

Ранее манекенщик Дмитрий Савчук прокомментировал свой предполагаемый роман с экс-супругой Лепса.