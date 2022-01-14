Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Блиновская оценила свое скандальное интервью с Собчак 12:31
Рената Литвинова выложила видео со скандальной вечеринки по случаю дня рождения 12:22
Американский журналист считает, что Щербакова может пропустить Олимпиаду 12:22
Хакеры обрушили украинские государственные сайты 12:21
Заболевшая коронавирусом Алла Сурикова рассказала о своем состоянии 12:19
Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу о взятке 12:18
Бондарчук пожаловался на отсутствие ролей в кино 12:15
Лавров заявил, что Запад «зарвался» 12:11
Сотрудник ГИБДД поскользнулся и случайно застрелил убегающего водителя 12:11
Критикуемый из-за «русофобии» министр Казахстана рассказал об отношении... 12:09

Григорий Лепс после развода разделся перед камерой

Улетевший в Италию Лепс снялся в откровенной фотосессии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
gvleps/Instagram

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс показал в Instagram кадры новой фотосессии.

После развода с супругой Анной Шаплыковой Лепс улетел в Италию, где отправился на откровенную съемку к фотографу Роберто Орланди. Перед камерой он позирует с обнаженным торсом и в парике с длинными волосами и косой. На груди 59-летнему артисту нарисовали татуировку – барабаны и надпись «Лепс». «Если честно, мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком», — такие комментарии теперь получает он.

Известно, что съемки длились 12 часов. Для какого издания или проекта они предназначены, неизвестно.

Ранее манекенщик Дмитрий Савчук прокомментировал свой предполагаемый роман с экс-супругой Лепса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть