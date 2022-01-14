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В Новосибирске перенесли концерт Тилля Линдеманна

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Christian Thiel/imago-images.de/Global Look Press

В Новосибирске концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, против которого высказались местные активисты, перенесли, сообщает в Instagram музыканта.

«Эпидемическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих условиях тур Тилля Линдеманна в указанные сроки становится невозможным», — указано в сообщении.

Ранее афишу Линдеманна «Я ненавижу детей» попросили убрать с трамвайной остановки.

Сибирячке не понравилась афиша концерта Ich Hasse Kinder («Я ненавижу детей») на трамвайной остановке.

В обращении активистов говорится, что артиста уже пытались привлечь к ответственности, а в его текстах выявили «посягательства на традиции и искажение исторической правды».

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