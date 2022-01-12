Стал известен диагноз госпитализированного Куравлева

Стал известен диагноз госпитализированного актера Леонида Куравлева, передает РИА «Новости»

Как рассказала директор Гильдии актеров Валерия Гущина, Куравлев находится в Коммунарке (больница специализируется на лечении коронавирусной инфекции) с воспалением легких. Коронавирус у него не подтвердился.

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали еще 5 января. 85-летний актер жил в одном из московских пансионатов для пожилых. Медики диагностировали у него температуру тела около 38 градусов и сатурацию на уровне 89%. Артист сдавал тесты на коронавирус дважды – 6 и 9 января, но они показали отрицательный результат.

Леонид Куравлев сыграл в фильмах и сериалах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Маленькие трагедии», «ТАСС уполномочен заявить», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего на счету актера 211 разноплановых ролей.

Ранее источник сообщал, что у госпитализированного Леонида Куравлева прогрессировала деменция.