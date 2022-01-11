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Российская певица позвала папу Римского в гости после встречи с ним

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Виктор Кибус

Российская оперная певица Светлана Касьян 11 января встретилась в Ватикане с папой Римским Франциском, передает РИА «Новости» со ссылкой на продюсера и мужа певицы Леонида Севастьянова.

Встреча с папой Римским длилась час, в ее ходе певица подарила папе свой сольный альбом Fratelli Tutti, который посвятила отметившему 85-летие понтифику. «Светлана еще раз пригласила папу посетить ее в Москве. Папа сказал, что готов посетить Россию в любой момент и с радостью посетил бы Светлану в Москве, а также театр «Новая опера», где она солирует», — поделился Севастьянов.

Понтифик, утверждает Севастьянов, поблагодарил Касьян за ее творчество, вклад в продвижение мира и наведение мостов между разными культурами.

Касьян познакомилась с папой Римским Франциском в 2013 году после сольного концерта в Риме.

Ранее сообщалось, что у Касьян украли награду Ватикана. Папа Римский Франциск наградил Касьян рыцарским орденом святого Сильвестра в 2019 году за заслуги в области культуры.

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