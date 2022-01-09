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Генконсульство РФ в Алма-Ате прокомментировало пропажу актера Ильи Глинникова

Генконсульство России в Алма-Ате не получало информации о пропаже актера Ильи Глинникова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Генеральное консульство России в Алма-Ате заявило, что информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что актер отправился в Казахстан покорять пик Талгар и родственники не могут выйти с ним на связь.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.

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