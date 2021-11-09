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Актер Стебунов рассказал о звонке пьяного Ефремова за несколько дней до ДТП

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Иван Стебунов/Instagram

Актер и друг Михаила Ефремова Иван Стебунов вспомнил, как тот звонил ему пьяным за несколько дней до смертельного ДТП. Об этом пишет StarHit.

«Я понял, что пружина сжимается, что он уже долго не выходил из этого состояния, было плохое предчувствие. Позвонил его доктору, наехал, мол, почему тот ничего не предпринимает», — поделился Стебунов.

По мнению артиста, Ефремов — труженик, который «вкалывал с утра до вечера», чтобы прокормить шестерых детей. Стебунов предположил, что актер ушел в запой из-за смерти двух дорогих ему женщин — матери Аллы Покровской и актрисы Галины Волчек, которая «была ему как вторая мать».

«Все понимали, что с ним что-то происходит. Он сидел за кулисами в тяжелейшем состоянии, говорил: «Все, Вань, умерли все те, кто мог мне замечания делать». Эти две смерти привели к состоянию раздрая, и он пытался уйти от реальности», — резюмировал Стебунов.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее актриса Татьяна Васильева пожалела сидящего в тюрьме Ефремова.

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