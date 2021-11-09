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Ефремов-младший приступил к съемкам в сериале про вспышку ВИЧ в СССР

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Кинопоиск HD

В Москве и Волгограде начались съемки сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым в главной роли, сообщили «Газете.Ru» представители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». В проекте, сюжет которого посвящен первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, актер сыграет врача-эпидемиолога Дмитрия Гончарова.

«Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей. Мой персонаж — врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с тотальным сопротивлением системы, так и с неверием людей», — рассказал Ефремов.

Действие сериала, основанного на реальных событиях, развернется в 1980-е годы в Элисте — тогда в местной детской больнице ВИЧ-инфекцией заразились более 70 детей и несколько взрослых.

Помимо Ефремова в проекте снимутся Павел Майков, Аскар Ильясов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Евгений Стычкин, Елизавета Шакира, Владимир Стеклов, Игорь Бочкин, Алексей Маклаков и другие.

Премьера «Нулевого пациента» состоится весной 2022 года на «Кинопоиске».

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