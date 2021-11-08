Актер Талашко уволился из университета в Киеве после обвинений в домогательствах

Украинский актер Владимир Талашко, известный по фильмам «В бой идут одни старики» и «Как закалялась сталь», уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения после обвинений к домогательствах. Об этом на своей странице в Facebook рассказала актриса Виктория Муштей.

Она призналась, что группа расследования в вузе пыталась «затянуть процесс и по-тихому замять вопрос».

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка», — пишет артистка.

Муштей также поблагодарила всех студенток и абитуриенток, решившихся рассказать о неприемлемом поведении со стороны преподавателя.

В сентябре Талашко обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Маркетолог Мария Матрос заявила, что Талашко изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Сам актер отказался комментировать обвинения, заявив, что впервые о них слышит.

В августе экс-студентки киевского университета обвинили Талашко в домогательствах, но их заявления он также отрицал.