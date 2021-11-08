Шаляпин назвал «проститутками и альфонсами» коллег по эстраде

Певец Прохор Шаляпин нелестно высказался о представителях российской эстрады, назвав их проститутками и альфонсами. В эфире программы «Однажды…» на НТВ он заявил, что сам никогда альфонсом не был.

«У нас половина эстрады — проститутки и альфонсы, но я к этому отношусь с уважением. Они выходят на сцену, поют, изображают из себя святых, таких правильных — «все сами». Откуда ты сам можешь купить себе квартиру за 50 млн?» — возмутился Шаляпин.

По мнению исполнителя, если бы он действительно жил за счет состоятельной женщины, то «альфонсировал бы красивенько» и не «таскал весь этот курятник на телевидение».

Ранее Шаляпин пожаловался на «подкаты» женщин преклонного возраста.