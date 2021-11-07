Бывшего худрука МХАТа Боякова вычеркнули из списка великих руководителей театра

Бывшего художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова убрали из списка великих руководителей театра разных лет. На это обратили внимание журналисты РЕН.

Имя Боякова пропало со стенда на входе в театр, где представлены руководители, сохранившие традиции основоположников МХАТа. Теперь последней значится имя его предшественницы Татьяной Дорониной.

Бояков был худруком МХАТа с декабря 2018 года, сменив в должности Доронину, которая являлась руководителем театра практически 40 лет. 27 октября 2021 года гендиректором учреждения был назначен Владимир Кехман. 1 ноября Бояков освободил свой пост по предложению нового гендиректора. Сообщалось, что худрук решил покинуть свою должность из-за решения Кехмана пригласить в театр Доронину. Между Бояковым и Дорониной несколько лет существует конфликт.

В настоящее время должность худрука МХАТ имени Горького на данный момент остается вакантной.