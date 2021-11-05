Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинский комментатор: Валиева такая же одноразовая чемпионка, как Загитова 23:12
В РЖД опровергли сообщение о блокировке перевозок угля из Казахстана... 22:59
У президента Чехии диагностировали цирроз печени 22:47
Семикратный чемпион Франции попытается приобрести форварда «Зенита» 22:45
Spiegel: Германия проигнорировала мнение Польши при оценке «Северного потока... 22:43
Агент рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака» 22:27
Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в нападении в Новой... 22:26
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении отца с сыном в Новой... 22:17
Роднина о предложении повышать баллы за возраст: хватит заниматься дурью 22:13
Задержанные за избиение отца с ребенком в Новых Ватутинках оказались... 21:58

Супруга Юдашкина высказалась об «изгнании» Дюжева с модного показа

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что актера Дмитрия Дюжева и его жену попросили удалиться с модного показала после того, как он неосторожно высказался о здоровье кутюрье. Об этом сообщает kp.ru.

Ранее стало известно о том, что Дюжева и его спутницу попросили удалиться с модного показа после того, как он неосторожно высказался о здоровье Юдашкина.

«Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения... Увидим ли мы его когда-нибудь еще – неизвестно», — якобы заявил Дюжев.

Отмечается, что пресс-секретарь модного дома Полина Шаво не смогла внести ясность в ситуацию, однако обратила внимание на то, что модные показы как правило проходят в марте. Она добавила, что никогда не слышала о чем-то подобном.

По словам Марины Юдашкиной, дружба их семьи с Дюжевыми продолжается уже много лет. Она удивилась, узнав о «произошедшем», так как никакого показа не было, а также назвала данные СМИ «глупостями», «абсолютным враньем» и «чепухой».

«Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать», — сказала Юдашкина.

В заключение она поблагодарила СМИ за то, что о них с мужем не забывают.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть