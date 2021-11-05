Бузова рассказала о страхе перед коррекцией зрения

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что не может провести операцию по коррекции зрения из-за медицинских противопоказаний. Об этом она сообщила в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Я никогда не была беременна и пока не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», — ответила она на вопрос о том, какой у нее «минус».

В мае стало известно, что Бузову госпитализировали. Ранее она сама жаловалась kp.ru на то, что ее беспокоит косточка на ноге.

Впоследствии она написала в соцсетях, что тяжело отходила от наркоза и что не бывает пустяковых болезней, простых операций и безопасного наркоза. Телеведущая поблагодарила тех, кто поддержал ее, и осудила хейтеров, желающих «словить ежеминутный хайп». При этом детали произошедшего она так и не раскрыла.