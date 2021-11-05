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Новая избранница Харламова показала свадебное платье

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Comedy Club Production

После развода с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов быстро нашел новую спутницу жизни. Всего через месяц после официального расторжения брака, его уже видели в компании актрисы Катерины Ковальчук. Пара уже год вместе. Ковальчук похвасталась в Instagram свадебным платьем.

28-летняя актриса опубликовала видео, в котором она позирует в белоснежном платье. Девушка показывает оголенную ноги и улыбается в камеру. Актриса выбрала дизайнерское свадебное платье.

При этом о свадьбе пока ничего неизвестно, возможно, Ковальчук принимала участие в коммерческой модной фотосессии.

Поклонники пишут в соцсетях Ковальчук и Харлмова, что рядом с новой избранницей Гарик заметно похорошел. Он сбросил лишний вес и стал выглядеть более подтянутым.

Ранее юморист Павел Воля пошутил над Харламовым, сбросившим 17 кг после развода с Асмус.

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