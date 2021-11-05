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Продюсерская компания Дуэйна Джонсона откажется от настоящего оружия на съемках

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Universal Pictures

Американский актер Дуэйн Джонсон сообщил, что его продюсерская компания Seven Bucks Productions больше не будет использовать настоящее оружие на съемках фильмов и сериалов после инцидента с кинооператором Галиной Хатчинс, которую случайно застрелила голливудская звезда Алек Болдуин. Соответствующее заявление он сделал во время премьеры блокбастера «Красное уведомление», передает Sky News.

По словам артиста, его компания перейдет на резиновые макеты и позаботится об этом на постпродакшене.

«Мы не будем думать о долларах, мы не будем беспокоиться о том, сколько это стоит», – сказал Джонсон.

Он также выразил соболезнования семье Хатчинс и всей съемочной площадке.

Ранее шоураннеры американского сериала «Новобранец» решили запретить использовать реальное оружие на съемках после смертельного инцидента с участием Болдуина.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

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