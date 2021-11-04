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Монеточка проведет «Рождественские встречи» в стиле Аллы Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уральская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гардымова) решила провести собственные «Рождественские встречи» в Москве, мероприятие состоится 9 января грядущего года в столичном зале «Известия Hall». Об этом сообщило концертное агентство Pop Farm.

«Долгие годы страна сопровождала Рождество просмотром «Рождественских встреч» — масштабного телешоу, придуманного Аллой Пугачевой. Последние «Встречи» случились в 2012 году — с тех пор произошли тектонические сдвиги в отечественной поп-музыке», — пишут организаторы.

Действительно, Монеточка немного изменит формат — это будет построждественская встреча. Мероприятие пройдет живьем, на нем выступят гости певицы, а сама она будет «превращаться в 11 разных артистов».

Стоимость билетов начинается от 1500 рублей на танцпол, по четыре-пять тысяч рублей — место за столиком. Концерт пройдет в формате COVID-free, для посещения будет необходим QR-код.

Ранее Монеточка призналась, что хочет сменить псевдоним — сценическое имя перестало устраивать поп-звезду.

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