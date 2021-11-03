Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нутрициолог Маркова рассказала о полезном продукте для людей со слабым сердцем 23:52
Премьер-министр Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой... 23:40
В Молдавии планируют изменить закон, чтобы не остаться без газа 23:39
«Интерфакс»: ледяной дождь спровоцировал крушение... 23:27
Правительство РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива 23:18
Экс-теннисист Кафельников о «Спартаке»: у меня ко всей команде... 23:17
В Киеве заявили, что не намерены просить Россию возобновлять поставки угля 23:11
Дети в Тверской области заживо сожгли трех человек 23:09
Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света 23:02
Игрок «Спартака» о возможной покупке акций клуба шейхами: возможно, это... 23:00

«КП»: режиссер «Ералаша» Белостоцкий хотел «устранить» ребенка, с которым у него была связь

close
100%
Илья Белостоцкий/Вконтакте

Режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, которого подозревают в педофилии, был активным участником закрытых форумов. Об этом рассказала kp.ru со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину.

Отмечается, что в качестве псевдонима на форумах Белостоцкий взял себе имя одного из известных древнегреческих ораторов — Демосфена. Он охотно делился историями о своих отношениях с детьми и неоднократно публиковал их фотографии.

При этом, по данным издания, после некоторых историй режиссера «невзлюбили» даже посетители закрытых форумов.

«Он однажды написал, что хочет «прикопать» одного мальчика, с которым у Белостоцкого была интимная связь. В смысле устранить», — сообщила директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Также, по ее словам, Белостоцкий хвастался тем, что ему удалось избежать уголовного преследования с помощью взятки.

Ранее стало известно, что заявление на режиссера написал один из его бывших актеров, которому тогда было 13 лет.

Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года, арест неоднократно продлевали. Все это время его знакомые утверждали, что «он болен и не в состоянии общаться». Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

С 2005 по 2014 год Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в детском киножурнале «Ералаш». Он также является режиссером-постановщиком сериала «След». С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть