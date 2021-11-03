Пересильд после полета в космос поехала на Мальдивы

Актриса Юлия Пересильд после полета в составе киноэкипажа на МКС отправилась отдыхать на Мальдивы. Об этом она сама сообщила в социальной сети Instagram. Первая актриса в мировой истории, снявшаяся в космосе, выкладывает снимки с экзотических остров.

Ранее сообщалось, что реабилитация режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после возвращения на Землю составит примерно 10 дней. Полету предшествовали интенсивные тренировки.

17 октября в 18.33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. «Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», — прокомментировал тогда возвращение киноэкипажа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

После проделанной работы Пересильд написала в соцсети: «Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю... Океан... воздух... вокруг красота. Рядом дети, родители... абсолютное Счастье».

Пост сопровождал снимок в небесно-голубом купальнике. Поклонники сделали комплименты актрисе.

Но только актер Садальский засомневался, были ли Пересильд в космосе.