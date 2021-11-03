Садальский заявил, что Пересильд не летала на МКС

Актер Станислав Садальский, прославившийся по роли в фильме «Место встречи изменить нельзя», заявил, что его коллега по цеху Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко не летали в космос. По мнению артиста, все опубликованные видео нарисованы с помощью компьютерной графики. Об этом он рассказал в беседе PopCornNews.

Стас Садальский даже заявил, что его об этом проинформировали осведомители. Нужные кадры, по его словам, просто сделают талантливые компьютерные художники.

«Это все вранье… Это не интересно, потому что всё рисуют в павильонах, никто никуда не летал! », — высказался Садальский. Он добавил, что об этом никто ничего не знает, но ему «сказали, что просто устроили театр».

Ранее Садальский все же верил в полет киноэкипажа и критиковал проект. «Понятно, что при современном развитии спецэффектов все то, зачем летали на МКС Шипенко/Пересильд, можно прекрасно и дешево снять в павильоне и дорисовать на компьютере. Этот кинополет — оказался медвежьей услугой. Получили обратку — снижение интереса к космосу, теперь любая барышня может слетать на МКС, пилотируемая космонавтика становится равна российскому телесериалу», — высказался тогда Садальский.