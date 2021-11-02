Шаляпин раскрыл причину отсутствия матери на суде по делу о махинациях с заключенными

Певец Прохор Шаляпин объяснил причину, по которой его мать Елена Колесникова не появилась на заседании Краснооктябрьского районного суда Волгограда по делу о взятке. Свое заявление опубликовал в Instagram.

«Моя мама не явилась в суд только по причине того, что адвокат, с которым у нее заключено соглашение, заболела и не смогла присутствовать на заседании, что подтверждено документально. Также, в связи с этими крайне неприятными, требующими тщательного юридического разбирательства обстоятельствами, у моей мамы ухудшилось состояние здоровья, и она находится на больничном», — написал Шаляпин.

По его словам, Колесникова не является должностным лицом и ей не предоставляли под роспись какие-либо должностные инструкции. Вдобавок к этому, она «не заключала досудебного соглашения о сотрудничестве».

Ранее Baza сообщала, что Елену Колесникову судят за взятку и служебный подлог. По версии следствия она, работая сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12, устраивала махинации с заключенными, которых отправляют в больницу на исправительные работы. Предположительно, она заполняла табеля о рабочем времени в обмен на денежное вознаграждение.