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Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу

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Global Look Press

Певица Бритни Спирс пока не может сыграть свадьбу со своим бойфрендом Сэмом Асгари, купить собственный дом и завести детей из-за отсутствия судебного решения по отмене опеки над исполнительницей, сообщает TMZ.

Источники утверждают, что судья может запросить оценки психического здоровья Бритни Спирс, учитывая диагнозы, накопившиеся за 13 лет опеки над звездой.

Сама Бритни и ее опекун и отец Джейми Спирс просили завершить опеку без оценки.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года после ее нервного срыва. В 2021 году суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, однако пока официальное решение об опеке не вынесено. Вокруг судебного процесса развернулся масштабный скандал: свидетели и сама Бритни утверждают, что Спирс максимально ограничивал свободу звезды, определял ее круг общения, не давал завести детей и отслеживал переписку.

Ранее Бритни Спирс в своем Instagram потребовала справедливого наказания для своего отца после 13 лет опекунства.

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