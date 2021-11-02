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В Санкт-Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни

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Александр Демьянчук/ТАСС

Комитет по культуре Петербурга запретил уличным музыкантам выступать в период нерабочих дней, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований», — уточнили в пресс-службе.

Всего в период нерабочих дней было согласовано около 10 выступлений при условии, что присутствовать на них будет менее 40 человек. «Были или нет нарушения — это вопрос в правоохранительные органы, они следят за соблюдением мер и могут квалифицировать действие как нарушение», — добавили в пресс-службе.

Ранее член комитета Государственной думы России по труду и социальной политике Андрей Алехин заявил, что депутаты ГД в декабре планирует обсудить с правительством возможность новых выплат для граждан в связи с локдауном.

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