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Звезда «Короля тигров» Кэрол Баскин судится с Netflix

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Netflix

Зоозащитница Кэрол Баскин подала иск к стриминговому гиганту Netflix из-за выхода второго сезона документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».

Как пишет TMZ со ссылкой на текст иска, Баскин требует изъять из второго сезона кадры, на которых появляется она или ее приют для больших кошек Big Cat Rescue.

Баскин указала, что не давала согласие на участие во втором сезоне, а материал с ней — это старые съемки, не вошедшие в первый сезон «Короля тигров». По мнению женщины, продюсеры смонтировали сериал так, что кажется, будто она давала новые интервью.

Кроме того, утверждает зоозащитница, продюсеры обманули и якобы выставили злодейкой, которая могла нести ответственность за исчезновение eе первого мужа.

«Король тигров 2» должен выйти на Netflix в ноябре. Ранее Кэрол Баскин уже обвиняла создателей шоу в предательстве.

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