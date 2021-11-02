Российский двойник Ди Каприо не смог заработать на майнинге и шоу-бизнесе на квартиру

Получивший популярность в 2016 год россиянин Роман Бурцев благодаря своему сходству с голливудским актером Леонардо Ди Каприо заявил, что похудеть и купить квартиру ему так и не удалось. Он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, что медийные контракты у него вскоре кончились.

39-летний Роман Бурцев подрабатывал в техподдержке и проснулся однажды знаменитым, когда в Сеть попали его фотографии. Россиянин оказался очень похож на знаменитого актера. Тогда для Бурцева началась медийная жизнь. Но сейчас интерес агентств r нему угас, приpнался Бурцев. Он ютится в коммунальной квартире Подольска.

По его словам он сейчас зарабатывает на жизнь майнингом.«Криптовалютой занимаюсь, не в таких объёмах, чтобы квартиру купить или что-то такое. Но на пропитание хватает», — рассказал о своей жизни двойник. Он ранее подрабатывал сисадмином, но начальству не нравились его постоянные отгулы для съемок в шоу.

Бурцеву советовали похудеть, чтобы достигнуть параметров звездного двойника, но это у него не получилось. Сейчас Бурцев мечтает заработать на коттедж в Крыму.

Сам же голливудский актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо также обращает внимание на российский будни. Так, в август он опубликовал у себя в Instagram видео, в котором запечатлены пожары в Якутии.