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Худрук МХАТ им. М. Горького покинул свой пост

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что уходит со своего поста.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать - не в моих правилах», — написал Бояков.

По его словам, причиной того, что его попросили уйти, стало отношение к президенту театра — народной артистке СССР Татьяне Дорониной.

«Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития», — подчеркнул он.

Бояков также пообещал позднее рассказать о своих дальнейших планах, выражая надежду на то, что впереди его ждет «много интересного - в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни».

Ранее актер МХАТа имени Максима Горького Дмитрий Корепин рассказал, что Кехман хочет вернуть в театр Доронину, которая была переведена на созданную для нее должность президента театра.

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