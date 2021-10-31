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Бывший супруг Айзы вернулся из индонезийской тюрьмы в инвалидном кресле

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aizalovesam/Instagram.com

Инстаблогер Айза Долматова опубликовала в Instagram фотографию с бывшим мужем Дмитрием Анохиным, рассказав, что встретила его после выхода из индонезийской тюрьмы, где мужчина провел несколько месяцев.

На опубликованных Долматовой кадрах можно заметить, что у Анохина на ноге гипс, который ему наложили после травмы. В аэропорту его пришлось перевозить на инвалидном кресле.

«Кошка и собака, и дружба такая же. Делаем ставки, через сколько мы с ним начнем ругаться? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку отсидел почти год», — написала Долматова.

Анохина задержали в марте при въезде на Бали. С ним была подруга, пару обвинили в подделке ПЦР-тестов на коронавирус, и вместе с Еленой Мух он был приговорен к восьми месяцам заключения. В больнице, указанной в справках, подтвердили, что клиентов с такими данными у них не было.

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