Собчак высмеяла отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале отмену дальнейших показов спектакля про молодые годы Иосифа Сталина с участием Ольги Бузовой в роли одного из второстепенных персонажей.

Появление Бузовой в постановке МХАТа еще до премьеры стало объектом критики. Артистку обвиняли в отсутствии таланта и вокальных данных, а руководство театра упрекали в снижении качества постановок ради «хайпа» и в неуважении к зрителю.

«Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу», — написала Собчак, напомнив суть шутки, которая заключается в том, что если живется плохо, то надо купить козу, и тогда станет еще хуже. А потом эту козу надо продать.

«И сразу кажется, что жизнь, наконец, налаживается», — добавила Собчак.

МХАТ имени Горького накануне отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее заявил, что низкий уровень продаж билетов на спектакль с Ольгой Бузовой обусловлен коронавирусными ограничениями и негативом вокруг игры артистки.