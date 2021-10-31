Американский певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом, из-за чего был вынужден отменить выступление в составе своей группы Bon Jovi в Майами-Бич, штат Флорида. Об этом сообщается на сайте телеканала WSVN.

В публикации утверждается, что перед началом концерта было объявлено, что 59-летний музыкант сдал положительный тест на коронавирус и не будет выступать, хотя «чувствует себя прекрасно». Тесты других участников группы Bon Jovi оказались отрицательными, уточняет телеканал.

При этом, сам певец после выявления COVID-19, но участники группы остались, чтобы дать концерт.

В интервью изданию Variety представитель Бона Джови подтвердил положительный тест музыканта и подчеркнул, что он был «полностью вакцинирован».

Ранее Телезвезда Хлои Кардашьян сообщила, что повторно заразилась коронавирусом. 37-летняя участница шоу «Семейство Кардашьян» выразила уверенность, что с ней «все будет хорошо», так как она успела вакцинироваться. Кардашьян подчеркнула, что ей уже делали прививку от COVID-19. Теперь она вместе с дочерью Тру ушла на карантин.