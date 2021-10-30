В Московском музее пропал рисунок художника Янкилевского

В Московском музее современного искусства рассказали об исчезновении «Рисунка к триптиху», созданного художником Владимиром Янкилевским. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщает РБК.

Отмечается, что о пропаже графического листа стало известно во время процедуры подготовки музейных экспонатов к постоянному хранению в запаснике. После этого сотрудники музея проинформировали о произошедшим правоохранительные органы и департамент культуры. Полиция осмотрела хранилище, но рисунок не был найден. В настоящее время в учреждении проверяют все работы, представленные в фонде.

Супруга художника Римма Солод предположила, что произошло какое-то недоразумение и графический лист будет найден.

«Считаю, что это недоразумение не стоит того, чтобы раздувать целую историю о пропаже», — сказала Солод.

Владимир Янкилевский — российский график, живописец и иллюстратор, который был новатором столичного «неофициального искусства». Он родился в 1938 году. В 1962 году его работы на выставке «30 лет МОСХа» раскритиковал Н. С. Хрущев. В настоящее время картины Янкилевского представлены в собраниях крупнейших музеев мира. Художник скончался в 2018 году в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось, что в военном музее в парке «Патриот» недосчитались 400 предметов. Сумма ущерба составила около 12 млн рублей. По словам замдиректора организации, стройка музея велась в спешке, чтобы успеть к торжественному открытию, поэтому исторические предметы привезли на объект заранее, и их могли вынести рабочие.