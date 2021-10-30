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Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Премьера продолжения фэнтези запланирована на 17 декабря.

«Ведьмак» — адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие сериала происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой шоу — Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.

Действие новых серий стартует сразу после финала первого сезона — битвы при Содденском холме. Геральт убежден, что Йеннифэр погибла, поэтому он увозит принцессу Цири (или его «предназначение») в крепость Каэр Морхен, где тысячелетиями воспитывают новых ведьмаков. Там Цири тренируется под наблюдением Геральта.

Ранее шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич пообещала более «сфокусированную историю». Если в первом сезоне внимание было уделено прошлому персонажей — до того, как все они встретились, то во втором они начнут «взаимодействовать» друг с другом.

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