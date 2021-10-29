Батрутдинов заявил о желании жениться на «клоне» Утяшевой

Комик Тимур Батрутдинов признался на YouTube-шоу «Дерзкая готовка», что хотел бы вступить в брак с женщиной, точь-в-точь похожей на гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву.

«Мы с Пашкой [Волей, мужем Утяшевой] обсудили за твоей спиной, какая мне нужна жена. Нарисовался портрет: Ляйсан Утяшева. Не стесняйся — принимай», — сказал Батрутдинов, обращаясь к девушке.

Сама Утяшева, ведущая программы, в ответ на предложение гостя заверила, что «не выйдет» из брака с Волей, — и тогда Батрутдинов заявил, что уже находится в поисках ее «клона». При этом союз гимнастки и своего коллеги по Comedy Club он сравнил с действиями гребцов, которые передают весла друг другу, когда устают.

«Ваша лодка — слаженный механизм. Вы понимаете друг друга с полуслова, не подставите, знаете, к чему идете. Ваша цель — счастье», — резюмировал Батрутдинов.

Утяшева и Воля состоят в браке с 2012 года, пара воспитывает сына и дочь. Батрутдинов в узаконенных отношениях никогда не состоял.