Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин отправил главу Минздрава в регионы с критической заболеваемостью COVID 19 18:50
Конституционная комиссия Швеции раскритиковала политику властей во время пандемии COVID-19 18:49
Тренер по фигурному катанию: Валиевой нужно сделать свой тройной аксель с руками... 18:49
Женщина думала, что беременна одним ребенком, но родила пятерых 18:41
Орейро получит российский паспорт в Аргентине 18:38
Названа соцсеть, которая повышает риск нервных тиков у подростков 18:35
Названа самая популярная книга у россиян за последнее время 18:33
Пять турецких сетей супермаркетов отштрафовали из-за «завышенных цен» 18:33
Терапевт сообщила, кому потребуется настойка пустырника в дни сильных магнитных бурь 18:32
Самедов: вина за результаты «Спартака» лежит не только на главном тренере 18:31

Батрутдинов заявил о желании жениться на «клоне» Утяшевой

close
100%
timurbatrutdinov/Instagram

Комик Тимур Батрутдинов признался на YouTube-шоу «Дерзкая готовка», что хотел бы вступить в брак с женщиной, точь-в-точь похожей на гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву.

«Мы с Пашкой [Волей, мужем Утяшевой] обсудили за твоей спиной, какая мне нужна жена. Нарисовался портрет: Ляйсан Утяшева. Не стесняйся — принимай», — сказал Батрутдинов, обращаясь к девушке.

Сама Утяшева, ведущая программы, в ответ на предложение гостя заверила, что «не выйдет» из брака с Волей, — и тогда Батрутдинов заявил, что уже находится в поисках ее «клона». При этом союз гимнастки и своего коллеги по Comedy Club он сравнил с действиями гребцов, которые передают весла друг другу, когда устают.

«Ваша лодка — слаженный механизм. Вы понимаете друг друга с полуслова, не подставите, знаете, к чему идете. Ваша цель — счастье», — резюмировал Батрутдинов.

Утяшева и Воля состоят в браке с 2012 года, пара воспитывает сына и дочь. Батрутдинов в узаконенных отношениях никогда не состоял.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть