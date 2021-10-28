Драма «Джонджоли» с Пересильд и Цыгановым получила международную награду

Фильм «Джонджоли» c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым получил награду на международном питчинге European Work in Progress в Кельне, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Картина Оксаны Бычковой с международным рабочим названием NINA рассказывает о Нине и Руслане, которые встречаются в городе, где были когда-то счастливы — серьезно больной Руслан попросил ее приехать в Тбилиси увидеться с ним, возможно, в последний раз. Муж не протестует, и Нина отправляется в путешествие налегке, не предполагая, что оно станет для нее судьбоносным.

Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе.

На питчинге особо отметили игру артистов. «Режиссер показала невероятно яркие и убедительные кадры, приоткрывающие зрителю дверь в мир сложнейших отношений между главными героями фильма, воплощенными актерски настолько мощно и точно, что остается едва сдерживать любопытство и желание увидеть больше», — поделилось впечатлениями жюри.

Теперь картина получит контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от старейшего немецкого PR-агентства ZOOM Medienfabrik.

Цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году.

В сентябре фильм «Джонджоли» показывали на фестивале в Сан-Себастьяне.