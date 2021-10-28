Заблокированный на YouTube рэп против Байдена подвинул в чартах новый хит Адель

Видеохостинг YouTube заблокировал сингл консервативного рэпера Брайсона Грея «Let's Go Brandon» из-за «медицинской дезинформации». Как сообщает Daily Mail, несмотря на это он умудрился обогнать по популярности в Apple Music вышедший недавно сингл певицы Адель «Take easy on me».

Фраза «Уходи, Брэндон!» получила известность после митинга, где журналист неверно передал слоган «К черту Байдена!». После этого она стала мемом в консервативных кругах, и Грей решил из-за этого назвать так свой новый хит.

В самой песне исполнитель высмеял администрацию президента Джо Байдена и раскритиковал обязательную вакцинацию. Грей, полагающий, что столкнулся с цензурой гораздо больше всех рэперов, сообщил, что не расстроился из-за того, что не может распространять свое творчество на YouTube, так как полагает, что политика медиаплатформ направлена против людей с консервативными взглядами.

«Культура отмены больше не работает. Ей подвержены только те, кто боятся. А мне такая популярность только помогает. Спасибо, YouTube!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что рэперу Лил Пампу, призвавшему не голосовать за Джо Байдена, запретили летать на самолете.