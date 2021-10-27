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Опубликована последняя переписка убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта с другом

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kararatrait/vk.com

Опубликована последняя переписка убитого, а затем расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) со своим другом. Кадры распространил «Пятый канал».

Из него следует, что жена артиста Марина Кохал, которая обвиняется в убийстве, поставила супругу укол незадолго до его смерти.

«Гоу через полтора часа пивка бахнем. Я Марину развел там на какую-то мелочуху. Укол мне поставила», — написал он другу.

В конце июля 2020 года в петербургской квартире были найдены расчлененные останки звезды «Версуса» Энди Картрайта. Обвиняемой по делу стала вдова музыканта Марина Кохал. Женщина сразу же призналась в расчленении трупа, однако заявила, что таким образом хотела лишь скрыть факт смерти мужа, а сам он якобы умер от передозировки. По данным СК, Кохал «причинила смерть супругу в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений».

Ранее адвокат Ирина Скурту сообщила, что Кохал разрешат видеться с несовершеннолетним сыном во время нахождения под домашним арестом. При этом с матерью, которая проходит подозреваемой по тому же делу, женщина контактировать не сможет.

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