Новой женой Гогена Солнцева оказалась экс-падчерица шоумена

Шоумен Гоген Солнцев женился на своей бывшей падчерице — дочери экс-супруги артиста, предпринимательницы Екатерины Терешкович.

Об этом сообщает Telegram-канал Super, опубликовавший видеозапись, на которой нарядные молодожены позируют в загсе.

Полина Давыдова, как и ее мать, регулярно участвовала в съемках ток-шоу с Гогеном Солнцевым, а также один раз избила свою мать в прямом эфире.

О том, что шоумен Гоген Солнцев женится через неделю после развода с пенсионеркой Екатериной Терешкович, стало известно 20 октября. Тогда утверждалось, что регистрация запланирована на 29 октября. «Особой оригинальностью отличается заказанный торт... Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспеченной пары», — рассказывала организатор торжества Диана Бичарова.

Солнцев провел в браке с Терешкович, которая старше его почти на тридцать лет, три года. Женщина рассталась с ним, предполагая, что шоумен женился на ней только ради наследства.