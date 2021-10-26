Менеджер «Раста» назвала четверых виновных в трагедии людей, включая Болдуина

Локейшн-менеджер фильма «Раст» Стейси Микки-Эванс в беседе с 92.5 Triple M Gold Coast заявила, что в трагедии со стрельбой на съемочной площадке виноваты четверо человек, включая актера Алека Болдуина, который произвел смертельный выстрел.

По ее словам, все они совершили ошибку. «Есть длинные протоколы, предотвращающие подобные случаи. Предусмотрено множество проверок», — говорит она.

В трагедии она обвинила оружейника, ассистента режиссера и старшего механика, которые должны проверять оружие перед съемками. «Последним его проверяет артист», — сказала Микки-Эванс.

21 октября во время съемок фильма «Раст» с Алеком Болдуином погибла оператор Галина Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Ранее дочь Болдуина ответила указавшей актеру на «поэтическую справедливость» журналистке.