Песков рассказал, следят ли в Кремле за ситуацией со «скифским золотом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции рассказал, следят ли в Кремле за ситуацией со «скифским золотом», вывезенным в 2014 году из Крыма на выставку в Амстердам.

По словам Пескова, ситуацией занимаются юристы и Министерство культуры. «В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Эта тема важна для всех нас, поэтому конечно», — сказал он.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.

Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

Окружной суд Амстердама еще в 2016 году постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В 2019 было принято промежуточное решение, в котором судом установлено, что конвенция ЮНЕСКО 1970, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу.

Амстердамский апелляционный суд 26 октября постановил передать «скифское золото» Украине.