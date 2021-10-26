РЕН ТВ: стоимость квартир пропавшей Светланы Светличной оценили в 65–80 млн рублей

Полиция занялась поисками советской и российской актрисы Светланы Светличной. У актрисы есть серьезные заболевания, несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Сын заявил о ее пропаже. Корреспонденты РЕН ТВ поговорили с соседями артистки. Они рассказали, что в последние дни до исчезновения Светличная жаловалась на головокружение, и что не может одна ходить. Поэтому артистка старалась не выходить, у нее были серьезные проблемы со здоровьем и памятью.

В последний раз соседи видели актрису почти неделю назад.

Артистка ранее заявляла в СМИ, что родственники хотят ее убить из-за двухкомнатной квартиры. Однажды она даже обвинила родную внучку в неудачной попытке отравления.

Как пишет РЕН ТВ, недавно квартира Светланы Светличной была продана, а ее перевезли в другую.

Соседи заявили корреспондентам, что Светличную перевезли против ее воли.

По словам друзей Светличной, в последнее время из-за недвижимости скандалы в семье усилились. Артистка захотела оставить квартиры в пользу некоего молодого ухажера и помощника. Как пишет РЕН ТВ, вероятно, речь идет об актере Иване Николаеве. По данным издания, сейчас Николаев не выходит на связь. Наследство Светличной — драгоценности, антикварная мебель, три квартиры в Москве.

«Примерная стоимость всех трех квартир — от 65 до 80 миллионов рублей, в зависимости от состояния, этажности, качества отделки», — оценил недвижимость Светличной Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России.

Ранее внучка артистки Мария Ивашова заявила «Газете. Ru», что понятие не имеет, как и при каких обстоятельствах пропала ее родственница. Она также подтвердила, что Светличная некоторое время назад переехала поближе к своему сыну Алексею.

«Да, бабушка переехала пару недель назад, чтобы было проще за ней ухаживать и часто навещать», — рассказала Мария.

Девушка не смогла объяснить, почему ее отец ранее утверждал, что не писал заявление в полицию и рассказывал, что не общается со Светличной. По словам Марии, он все-таки поддерживает контакты со своей матерью.