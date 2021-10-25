Режиссер, председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай заявил, что фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинут на «Оскар» от России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки», — рассказал Чухрай.

На Каннском кинофестивале 2021 года фильм Коваленко, где состоялась его премьера, получил гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». «Разжимая кулаки» также номинировали на премию Сабалтеги-Табакалера на Кинофестивале в Сан-Себастьяне 2021 года.

Премьера фильма в России состоялась 25 сентября.

Ранее фильм «Купе №6» (Hytti №6) финского режиссера Юхо Куосманена стал кандидатом от Финляндии на премию «Оскар».

Кино претендует на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм был снят при поддержке Министерства культуры России, в центре сюжета, разворачивающегося в конце 1990-х годов, — путешествие финской студентки и российского шахтера из Москвы в Мурманск.

Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Также в создании ленты принимали участие Эстония и Германия.