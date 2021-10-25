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Оружейник фильма «Раст» удалила соцсети после трагедии на съемках

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Adria Malcolm/Reuters

Оружейный мастер Ханна Гутьеррес-Рид удалила свои социальные сети после трагедии на съемках фильма «Раст», сообщает The Sun.

Возможно, 24-летняя Гутьеррес-Рид передала актеру Алеку Болдуину заряженное боевым патроном ружье, из-за чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение.

Девушка удалила Twitter, Facebook, Instagram и TikTok после того, как по сети начали распространяться ее фотографии с оружием. Один из аккаунтов носил название, связанное с оружием, — «no_son_of_a_gun». Предположительно, она сделала это по совету адвокатов.

Кроме того, пользователям соцсетей удалось найти аккаунт в Twitter, в котором Гутьеррес-Рид собирала донаты, пользуясь имиджем «финансовой доминатрикс».

Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Ранее стало известно, что оружейник фильма «Раст» вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за халатности.

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