Авраам Руссо рассказал, как его избил бизнесмен Тельман Исмаилов

Российский певец Авраам Руссо рассказал, как в 2004 году его избил бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом он сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

По словам певца, вскоре после его выступления в «Олимпийском» его отношения с покровителем резко испортились. Поначалу заботливый Исмаилов стал требовать полного подчинения, отметил артист.

Бизнесмен с подельниками заманил Руссо в ресторан «Прага», где певца насильно удерживали и избивали.

«Кричал, угрожал: «Да, я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь». Он со своей «крышей» приходили вместе якобы меня пугать. Были угрозы: «Ты больше не выйдешь, я тебе перекрою кислород». Все эти слова я слышал много раз», — рассказал певец.

Ранее Следственный комитет заявил об окончании расследования уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Уголовное дело было возбуждено в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Преступление было совершено еще в январе 2004 года.

По данным следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан «Прага» в Москве. В этом ему способствовал племянник — Марданов. В кабинете Исмаилова, утверждает следствие, Руссо насильно удерживали и подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.