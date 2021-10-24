Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полицейские избили болельщиков «Спартака» в перерыве матча... 22:47
«Это дно»: Баринов — о поражении «Спартака» от... 22:37
В ХМАО загорелся мебельный склад 22:30
Глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы... 22:25
В «Спартаке» прокомментировали возможное увольнение Витории 22:20
Медведчук назвал восстановление отношений с Россией главной задачей Украины... 22:16
Жительница Москвы опубликовала фото путешествующего на метро кота 22:09
Baijiahao: Япония уйдет под воду в случае ядерного удара со стороны России 21:54
Экс-премьер Молдавии рассказал о структуре долга за газ перед Россией 21:49
Гладилин обвинил Виторию в поражении «Спартака» от «Зенита» 21:45

Авраам Руссо рассказал, как его избил бизнесмен Тельман Исмаилов

close
100%
Нина Зотина/Саид Царнаев/РИА «Новости»

Российский певец Авраам Руссо рассказал, как в 2004 году его избил бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом он сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

По словам певца, вскоре после его выступления в «Олимпийском» его отношения с покровителем резко испортились. Поначалу заботливый Исмаилов стал требовать полного подчинения, отметил артист.

Бизнесмен с подельниками заманил Руссо в ресторан «Прага», где певца насильно удерживали и избивали.

«Кричал, угрожал: «Да, я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь». Он со своей «крышей» приходили вместе якобы меня пугать. Были угрозы: «Ты больше не выйдешь, я тебе перекрою кислород». Все эти слова я слышал много раз», — рассказал певец.

Ранее Следственный комитет заявил об окончании расследования уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Уголовное дело было возбуждено в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Преступление было совершено еще в январе 2004 года.

По данным следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан «Прага» в Москве. В этом ему способствовал племянник — Марданов. В кабинете Исмаилова, утверждает следствие, Руссо насильно удерживали и подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях