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«Ужасное известие»: звезда «Особенностей…» рассказал о шоке от сообщения о смерти Рогожкина

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Киностудия «Ленфильм»

Режиссер Александр Рогожкин скончался на 73-ем году жизни в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм»

Актер Семен Стругачев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что очень опечален известием о смерти Рогожкина, ведь он был одним из «незаменимых людей». По словам актера, Рогожкина запомнят многие поколения.

«Это ужасное известие. Я в шоке и опечален, потому что не знал, что он был давно болен. Я еще надеялся, что мы что-то поснимаем вместе. Потеря жуткая, и человек такого уровня, как Рогожкин, еще много что мог бы сделать. Жаль, что у нас наступило время, что уходят один за другим близкие люди, большие, незаменимые люди. Один из них Рогожкин. С ним было хорошо работать и общаться. Он вообще человек был изумительный, скромный, умный, талантливый во всех отношениях. Он и писатель, и драматург, и сценарист, и режиссер, и поэт. И все в нем одном умещалось. И скромный, прежде всего, не выпячивал свой талант, а делал свое дело. Я думаю, что имя Рогожкина запомнят многие поколения, потому что все, что они снимал, останется навсегда», — рассказал он.

Ранее стало известно, что ушел из жизни российский режиссер Александр Рогожкин, снявший картину «Особенности национальной охоты». Кинорежиссеру было 72 года. Рогожкин скончался вечером 23 октября.

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